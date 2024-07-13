ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков

ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс‑служба клуба в социальных сетях.

«ПФК «Арсенал» получил подтверждение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов со стороны Международной федерации футбола.

На домашний матч с «Черноморцем» заявлен весь обновлённый состав команды», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Встреча 1‑го тура Мелбет Первой лиги «Арсенал» — «Черноморец» пройдет 13 июля (16:00) в Туле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» попал под санкции со стороны ФИФА, получив запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности перед бывшим форвардом команды Джордже Деспотовичем.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android