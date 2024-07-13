ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс‑служба клуба в социальных сетях.

«ПФК «Арсенал» получил подтверждение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов со стороны Международной федерации футбола.

На домашний матч с «Черноморцем» заявлен весь обновлённый состав команды», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Встреча 1‑го тура Мелбет Первой лиги «Арсенал» — «Черноморец» пройдет 13 июля (16:00) в Туле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» попал под санкции со стороны ФИФА, получив запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности перед бывшим форвардом команды Джордже Деспотовичем.