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Андрей Аршавин: до конца трансферного окна «Зенит» раскидает футболистов

Андрей Аршавин: до конца трансферного окна «Зенит» раскидает футболистов
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о количестве игроков, находящихся в составе санкт-петербургского клуба.

— Не слишком ли много у «Зенита» сейчас игроков? Это не проблема?

— По-моему, сейчас у «Зенита» 31 или 32 игрока. Естественно, что все хотят играть, а тут столько народу. Думаю, до конца трансферного окна их количество сократится — «Зениту» удастся раскидать футболистов. Самое удивительное, что я не слышу слухов, которые ходили в предыдущее межсезонье: то бразильцы хотят уйти, то Сутормина и Чистякова берут куда-то, то ещё кого-то. А сейчас все спокойно и тихо готовятся, не жужжат (смеётся), - сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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