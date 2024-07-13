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Андрей Аршавин рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Андрей Аршавин рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, будет ли он болеть за какую-либо команду в финале чемпионата Европы — 2024, где встретятся сборные Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В целом не скажу, что это две команды, за которые я болел бы или болею. Нет. На мой взгляд, Испания лучше проводит турнир. Её игроки играют ярче, чем те же звёзды Англии. Я буду желать победы Испании», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финал Евро-2024 состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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