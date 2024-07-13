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Канчельскис поделился ожиданиями от матча Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар»

Канчельскис поделился ожиданиями от матча Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар», который состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита в матче «Зенит» — «Краснодар» нет. Это только начало сезона, пока непонятно, кто в какой форме. У обеих команд равные шансы на победу.

Что касается кадровых проблем «Краснодара», я не могу понять одного — почему люди вообще говорят, что нет достойных замен? В команде сколько человек? 25. Пусть себя проявляют другие — выходят и доказывают. Когда ещё играть? Не в 25 и 30 лет же. Отсутствие основных игроков может сыграть и в лучшую, и в худшую сторону. Может, сегодняшний состав готов лучше тех, кто уехал на Кубок Америки», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Необычные названия футбольных клубов:

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