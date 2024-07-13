Канчельскис поделился ожиданиями от матча Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар», который состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Фаворита в матче «Зенит» — «Краснодар» нет. Это только начало сезона, пока непонятно, кто в какой форме. У обеих команд равные шансы на победу.

Что касается кадровых проблем «Краснодара», я не могу понять одного — почему люди вообще говорят, что нет достойных замен? В команде сколько человек? 25. Пусть себя проявляют другие — выходят и доказывают. Когда ещё играть? Не в 25 и 30 лет же. Отсутствие основных игроков может сыграть и в лучшую, и в худшую сторону. Может, сегодняшний состав готов лучше тех, кто уехал на Кубок Америки», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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