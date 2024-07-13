Андрей Аршавин: Ямаль хорош, но он не Месси

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем испанской национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не Месси. Месси и Роналду — игроки выше классом, чем Ямаль. Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с Криштиану в его возрасте, наверное, ещё не были», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на текущий момент Ямаль в составе сборной Испании выступает на Евро-2024. Он принял участие в шести матчах турнира, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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