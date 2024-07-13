Аршавин — о «Краснодаре»: без побед и традиций разговоры о стиле — в пустоту

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о «Краснодаре».

— Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своём стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде ещё долго не выиграть?

— Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории. Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас. В принципе, у «Краснодара» тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций — это всё в пустоту, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.