Тарханов: у «Краснодара» есть шанс выиграть первый трофей в Суперкубке

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уровень футболистов у «Зенита» и «Краснодара» хороший. Но, конечно, фаворитом в этой игре является «Зенит», потому что у них хорошие иностранцы, а также клуб взял хороших российских футболистов. Но сегодня уже появилась новость, что Клаудиньо уходит. Это будет большая потеря для «Зенита» наравне с Малкомом. Когда он ушёл, то атака у команды стала играть не так. Клаудиньо — тоже лидер и ведущий игрок.

У «Краснодара» же есть шанс выиграть свой первый трофей. Мусаев постоянно говорит, что хочет видеть атакующий футбол и выиграть первый титул», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.