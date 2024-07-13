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Тарханов: у «Краснодара» есть шанс выиграть первый трофей в Суперкубке

Тарханов: у «Краснодара» есть шанс выиграть первый трофей в Суперкубке
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уровень футболистов у «Зенита» и «Краснодара» хороший. Но, конечно, фаворитом в этой игре является «Зенит», потому что у них хорошие иностранцы, а также клуб взял хороших российских футболистов. Но сегодня уже появилась новость, что Клаудиньо уходит. Это будет большая потеря для «Зенита» наравне с Малкомом. Когда он ушёл, то атака у команды стала играть не так. Клаудиньо — тоже лидер и ведущий игрок.

У «Краснодара» же есть шанс выиграть свой первый трофей. Мусаев постоянно говорит, что хочет видеть атакующий футбол и выиграть первый титул», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

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Новости. Футбол
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