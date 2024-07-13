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Видео: Криштиану Роналду мило играет со своими детьми в отпуске

Видео: Криштиану Роналду мило играет со своими детьми в отпуске
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Испанская модель Джорджина Родригес, являющаяся девушкой нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в своей социальной сети выложила видео, в котором показала, как футболист проводит время со своими детьми во время отпуска.

Роналду в отпуске играет с детьми:

На видео показано, как Роналду играет со своими маленькими детьми, активно используя мимику.

Напомним, Роналду принимал участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Эта национальная команда дошла до четвертьфинала соревнования, где проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 пен.). 39-летний футболист сыграл в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых отметился одной результативной передачей, но не забил ни одного гола.

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