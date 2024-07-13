Представитель Окоронкво: в «Краснодаре» решили, что продажа Джонатана выгодна сейчас

Тигран Мкртчян, являющийся представителем бывшего нападающего «Краснодара» Джонатана Окоронкво, рассказал о переходе футболиста в «Хатайспор».

«Продажа Джонатана Окоронкво в «Хатайспор» — это приоритет футбольного клуба «Краснодар», это их игрок. Я разговаривал с «Краснодаром», и у клуба с самого начала не было особого желания оставлять Окоронкво, потому что были определённые предложения.

Вначале обсуждался вопрос аренды, на который я склонился для дальнейшего развития футболиста. Лучше, чтобы он сейчас пошёл в команду из второй восьмёрки РПЛ и доказывал бы там. А уже в следующем сезоне по уровню игрока можно было бы понять, совпадают ли амбиции «Краснодара» и Окоронкво. Но у «Краснодара» было своё мнение, и клуб получил предложение, поэтому в команде решили, что это выгодно на данную секунду, и продали футболиста на подъёме.

Окоронкво сыграл хороший сезон, поэтому был уверен, что достоен зарплаты побольше. Но я не согласен с его аппетитами. Я в этой сделке не согласен с обеими сторонами, учитывая понимание футбольного рынка и свой опыт», — сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Необычные названия футбольных клубов: