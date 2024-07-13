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Фото: Компани провёл первую тренировку во главе «Баварии»

Фото: Компани провёл первую тренировку во главе «Баварии»
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Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани провёл первую тренировку после назначения на эту должность.

Фото: ФК «Бавария»

Напомним, бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера «Баварии» нынешним летом. В минувшем сезоне Компани возглавлял «Бёрнли», который набрал 24 очка после 38 туров английской Премьер-лиги, занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. Под руководством 38-летнего футболиста «Бёрнли» принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых 41 раз одержал победу, 24 раза сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.

По итогам минувшего сезона «Бавария» заняла третье место в чемпионате Германии, отстав от лидирующего леверкузенского «Байера» на 18 очков. Команду возглавлял Томас Тухель.

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