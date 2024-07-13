Агент Клаудиньо: никакой договорённости с «Фламенго» у нас нет

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном переходе футболиста во «Фламенго».

«Нет никакой договорённости с «Фламенго». Клаудиньо – футболист «Зенита». У него впереди суперкубковый матч с «Краснодаром», он сосредоточен на игре», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ранее издание Globo сообщило, что «Фламенго» планирует закрыть сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо после сегодняшнего матча сине-бело-голубых в Суперкубке России.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.