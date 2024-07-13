Уоткинс дерзко ответил на призыв Карла III выиграть Евро, не забивая в последний момент

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс отреагировал на слова короля Великобритании Карла III, призвавшего «трёх львов» победить в финале Евро-2024, не забивая при этом в последний момент встречи. Напомним, в полуфинальном матче турнира с Нидерландами (1:2) Уоткинс забил победный мяч на 90+1-й минуте.

«Это (голы в концовке) делает игру ещё более захватывающей, но лично мне кажется, что всё равно, как мы выиграем или забьём, лишь бы мяч попал в сетку», — приводит слова Уоткинса Sky Sports.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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