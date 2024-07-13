Представитель Олусегуна рассказал, что летом у игрока был вариант из Серии А

Тигран Мкртчян, представитель нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегун, сообщил, что у его клиента был вариант из Серии А.

«Этим летом у Олусегуна был один вариант — это команда из итальянской Серии А, которая не сделала официальное предложение, но вышла с намерением о том, что мы думаем. Я разговаривал с «Краснодаром», но в клубе сказали, что не намерены отпускать Олусегуна и видят его первым номером на своей позиции. Поэтому разговор с итальянской командой дальше не пошёл», — сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. За «быков» он провел 72 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.