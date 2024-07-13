Наумов: победа Англии на Евро будет неприятной вещью — зубная боль, а не футбол

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре сборной Англии, которая в финале Евро-2024 встретится с Испанией. Матч состоится 14 июля.

«Если Англия выиграет в финале Евро, то это будет неприятная вещь в европейском футболе. Всё-таки тот футбол, который показывают англичане, он абсолютно неинтересен. Это постоянная тягомотина и зубная боль. Они, условно, 60% владеют мячом, из которых 58% на своей половине катают мяч. А потом какой-то непонятный гол с пенальти или со стандарта, отсюда победа. Если этот футбол победит, то это будет очень плохо.

Когда проходят такие большие турниры, то после них футбол получает новое развитие. Бразильцы придумали «дубль В», голландцы придумали свой тотальный футбол, и итальянцы придумали каттеначчо. А на этом чемпионате Европы никто ничего нового не придумал. Поэтому непонятно, как будет развиваться футбол.

Тот футбол, который проповедовали англичане и французы, он неинтересен болельщикам. Я буду очень рад, если испанцы выиграют, и буду болеть за них. Потому что они играют с какой-то импровизацией, огоньком и театральностью, и это всегда интересно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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