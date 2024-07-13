«А верно ли было убирать Анчелотти?» Кан — об увольнении Нагельсмана из «Баварии»

Бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос, было ли верным решением уволить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера мюнхенского клуба в марте 2023 года. Напомним, Кан занимал свою должность с 2021 года по май 2023 года.

«Я достаточно раз говорил, что на тот момент у нас были свои причины. Было ли это увольнение ошибкой? С таким же успехом можно сказать: имело ли смысл Ули Хёнессу и Карл-Хайнцу Румменигге увольнять Карло Анчелотти из «Баварии», который затем пришёл в мадридский «Реал» и выиграл с ним много титулов.

Всегда нужно рассматривать определённые решения в контексте времени. Тогда Юлиан был тренером мюнхенской «Баварии», а сейчас он тренер сборной Германии. Не имеет особого смысла связывать эти события», — приводит слова Кана Bild.

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавлял «Баварию» с 2016 по 2017 год.

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