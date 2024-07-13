Источник: Матвей Сафонов написал второе заявление на свою бывшую супругу

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов написал второе заявление на свою бывшую супругу Анастасию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, футболист обвиняет экс-жену и её сестру в краже его контракта, а также в публикации конфиденциальных данных.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сафонов обвиняет экс-супругу в краже денег со своей банковской карты несколько лет назад. В связи с этим он написал на Анастасию первое заявление.

Напомним, 14 июня Сафонов стал игроком «Пари Сен-Жермен». Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.