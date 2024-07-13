ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все билеты на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» распроданы

Все билеты на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» распроданы
Комментарии

Распроданы все билеты на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар», который состоится сегодня, 13 июля. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как подчёркивает источник, стадион «Волгоград Арена», где пройдёт матч Суперкубка России, может вместить 42 000 зрителей с учётом зон безопасности.

Напомним, в качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android