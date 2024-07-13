Все билеты на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» распроданы

Распроданы все билеты на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар», который состоится сегодня, 13 июля. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Как подчёркивает источник, стадион «Волгоград Арена», где пройдёт матч Суперкубка России, может вместить 42 000 зрителей с учётом зон безопасности.

Напомним, в качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).

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