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Семак рассказал, чего ожидать от финала Евро-2024

Семак рассказал, чего ожидать от финала Евро-2024
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт интересной игры в финале чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия заслуженно вышла в финал Евро‑2024, потому что смотрелась чуть лучше Нидерландов в полуфинале. И вообще Англия, на мой взгляд, более интересная команда и по именам, и по игровым возможностям. Что касается Испании — это самая играющая команда на турнире. И насчёт заслуженности её выхода в финал никаких вопросов быть не может. Так что финал будет достаточно интересный. Обе команды играют в футбол. И там и там есть индивидуально сильные футболисты. Нас ждёт хороший решающий матч», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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