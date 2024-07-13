«Манчестер Юнайтед» может взять в аренду Хави Симонса у «ПСЖ» — Mirror

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой 21-летнего атакующего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса. Об этом сообщает Mirror.

Подчёркивается, что главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу нравится футбол, демонстрируемый Симонсом. «Мне понравился Хави Симонс в игре [с Англией в 1/2 финала Евро-2024]. Его драйв, страсть, с которой он забивает мячи и реагирует на ситуации [на поле], находятся на высоком уровне. Это даже не совсем по-нидерландски. Можно заметить подобное, ведь он тренировался за границей. В его игре присутствует почти южноевропейское упорство», — сказал тен Хаг.

Напомним, в минувшем сезоне Симонс выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами.

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