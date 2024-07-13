Представитель Ндука: Дэвид очень сильно отличается от африканцев, игравших в России

Тигран Мкртчян, представитель полузащитника Дэвида Ндука, который принадлежит «Краснодару», но выступает за «Арсенал» на правах аренды, высказался о своём клиенте.

«С Дэвидом Ндука ситуация иная от Джонатана Окоронкво, тут я полностью согласен. В первой части прошлого сезона всё было хорошо, но потом не заладилось и не получилось. Он прошёл сборы и получил игровое время во второй части, но его было недостаточно, чтобы доказать свою игру. Но при этом он сыграл хорошо, особенно в стыковых матчах за выход в РПЛ. Он вышел очень хорошо в играх против «Пари НН».

В предстоящем сезоне ему надо доказывать, чтобы он, как Окоронкво, сделал шаг вперёд, и уже потом разговаривать о дальнейшем продвижении. Из тройки Олусегун, Окоронкво и Ндука Давид самый молодой, но он умный парень и по уму он очень сильно отличается от тех африканцев, которые были в России. Поэтому в тульском «Арсенале» и «Краснодаре» симпатизируют ему, а также ему нравится наша работа. Он прислушивается, понимает, что да как. У него деньги не на первом месте для продолжения карьеры. Будет надеемся, что в этом сезоне Ндука поможет Туле и себе», — сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.