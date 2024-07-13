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Месси поделился настроем на финал Кубка Америки — 2024

Месси поделился настроем на финал Кубка Америки — 2024
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился информацией о своём ментальном состоянии в преддверии финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией, который состоится 15 июля.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как всегда, я спокоен и жду начала матча, ведя повседневную жизнь. После того, что мы пережили за последние несколько лет, я гораздо спокойнее, чем раньше.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент, а не торопить время. Просто живу моментом и жду, когда наступит игра. Когда настанет её время, мы сосредоточимся на ней», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox News.

Напомним, финал Кубка Америки — 2024 пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

Лионель Месси сыграл в теннис:

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