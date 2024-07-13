ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: у «Краснодара» больше шансов в Суперкубке, чем у «Зенита»

Бушманов: у «Краснодара» больше шансов в Суперкубке, чем у «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Евгений Бушманов поделился мнением о матче Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар», который состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Краснодар» в Суперкубке России поборется с «Зенитом». Понятно, что у «Краснодара» есть проблемы с составом, но «Зенит» сейчас находится в неоптимальном состоянии. Ну а также это всего одна игра, в которой есть возможность завоевать трофей, поэтому всё может быть.

Благодаря тому, что это будет первый возможный трофей у «Краснодара», то у «быков» даже больше шансов в Суперкубке России. Хотя понятно, что у «Зенита» 100-летие клуба, поэтому они хотят выиграть всё. Я думаю, что нас ждёт очень интересная игра двух мотивированных команд», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android