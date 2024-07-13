«Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо». Максим Глушенков обратился к хейтерам

Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к своим хейтерам.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо», – сказал Глушенков в видео, которое опубликовала девушка футболиста Анна Нечаева в социальных сетях.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.