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Месси рассказал, как игроки сборной Аргентины проводят время на Кубке Америки — 2024

Месси рассказал, как игроки сборной Аргентины проводят время на Кубке Америки — 2024
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, хороший ли у него сон в преддверии финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией, который состоится 15 июля.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, последние несколько дней я спал хорошо, у меня не возникло проблем с этим. Правда, мы поздно ложимся спать, потому что допоздна разговариваем, пьём мате, играем в карты. Обычно поздно ложимся спать, но сон у нас хороший», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox News.

Напомним, финал Кубка Америки — 2024 пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного судьи встречи выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

В полуфинале Копы-2024 сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0.

Лионель Месси сыграл в теннис:

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