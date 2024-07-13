Головин вывел «Монако» на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин вышел с капитанской повязкой на поле на товарищеский матч с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:1).

Фото: ФК «Монако»

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

На 10-й минуте счёт в матче «Монако» — «Серкль Брюгге» открыл нападающий гостей Ахоеке Денки. На 11-й минуте защитник Тило Керер сравнял счёт в противостоянии.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: