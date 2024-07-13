В РФС объяснили назначение Кукуяна на Суперкубок России

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о назначении арбитра Павла Кукуяна на Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас есть несколько арбитров, которые, исходя из их опыта и физической готовности, могут обслуживать такие матчи. Посмотрели, кто когда судил, какие есть пересечения. Мы пока только приучаем публику к тому, что петербургские арбитры могут судить матчи «Зенита» — соответственно, у нас сразу «уходят» Владислав Безбородов и Кирилл Левников.

Других качественных арбитров считаное количество — кто-то судил финал Кубка, кто-то ещё где-то был задействован. Поэтому мы посчитали, что дать Павлу шанс отсудить этот матч будет наиболее справедливо. Опять же, тут нужна надёжность — это не место для экспериментов. Сезон нужно открыть максимально хорошо, чтобы остальные арбитры в 1-м туре работали более-менее спокойно», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.