Александр Горшков: возможный первый трофей придаст «Краснодару» мотивации и желания

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Краснодаром» в Суперкубке России.

«За паузу мы уже соскучились по нашему российскому футболу, поэтому Суперкубок России можно назвать матчем начала сезона. «Зенит» совершил новые приобретения, а у «Краснодара» есть какие-то проблемы с составом, но думаю, что обе команды будут играть только на победу.

Возможный первый трофей придаст «Краснодару» мотивации и желания. Это всего один матч, но можно выиграть титул», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.