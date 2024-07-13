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Мостовой: будет трудно понять, если такой состав «Зенита» не обыграет «Краснодар»

Мостовой: будет трудно понять, если такой состав «Зенита» не обыграет «Краснодар»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно в Суперкубке России фаворитом является «Зенит», шансы 60 на 40, это приличный показатель. Но «Зениту» всё равно нужно доказывать на поле, как и всегда. Это один матч, но одна игра может преподнести любой сюрприз. Может быть, для «Краснодара» это хороший шанс выиграть Суперкубок России и завоевать свой первый трофей. Но другое дело, что будет трудно понять, если состав «Зенита» не обыграет такой состав «Краснодара», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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