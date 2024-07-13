В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского из клуба

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что самарский клуб готов расстаться с нападающим Владимиром Писарским.

«У «Крыльев Советов» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своём будущем.

Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всё зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», — приводит слова Андреева Sport24.

Напомним, Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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