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Игрок «Спартака» Чернов: хочу, чтобы волгоградские фанаты кайфанули от Суперкубка России

Игрок «Спартака» Чернов: хочу, чтобы волгоградские фанаты кайфанули от Суперкубка России
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Суперкубке России всё равно за кого болеть. Я буду болеть за красивый футбол, чтобы волгоградские болельщики кайфанули», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.

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