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Ольмо заявил о сильном желании продлить бестрофейное «проклятие» Кейна в финале Евро-2024

Ольмо заявил о сильном желании продлить бестрофейное «проклятие» Кейна в финале Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы «Фурия Роха» продлила бестрофейное «проклятие» нападающего Англии Гарри Кейна в финале чемпионата Европы-2024. Напомним, 30-летний футболист не завоевал ни одного трофея.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его — тоже», — приводит слова Ольмо Pubity Sport со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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