Марцел Личка: будь я перспективным российским футболистом, в «Зенит» не перешёл бы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в беседе ответил на вопрос о том, согласился бы он перейти в петербургский «Зенит», будучи молодым российским игроком.

– Представим ситуацию: вы – молодой, перспективный российский футболист, играете в середняке РПЛ, и вас зовёт «Зенит». Пошли бы туда?

– В «Зенит» – нет, не перешёл бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своём клубе, где получал бы 90% игрового времени в Премьер-Лиге, – приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.