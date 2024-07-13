ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка: будь я перспективным российским футболистом, в «Зенит» не перешёл бы

Марцел Личка: будь я перспективным российским футболистом, в «Зенит» не перешёл бы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в беседе ответил на вопрос о том, согласился бы он перейти в петербургский «Зенит», будучи молодым российским игроком.

– Представим ситуацию: вы – молодой, перспективный российский футболист, играете в середняке РПЛ, и вас зовёт «Зенит». Пошли бы туда?
– В «Зенит» – нет, не перешёл бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своём клубе, где получал бы 90% игрового времени в Премьер-Лиге, – приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android