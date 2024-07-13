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Ямаль рассказал, какой подарок попросил у мамы в честь 17-летия

Ямаль рассказал, какой подарок попросил у мамы в честь 17-летия
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Крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль, которому сегодня, 13 июля, исполнилось 17 лет, рассказал о просьбе, с которой он обратился к своей маме в честь дня рождения.

«Я сказал маме, что не хочу подарков в случае, если мы выиграем, а просто хочу отпраздновать это событие в Мадриде со своими товарищами по команде. Вот и всё.

Это (победа на Евро-2024) способно свести с ума. Все будут сходить с ума, начиная с аэропорта. Мы прилетели бы [в Испанию] в невероятной эйфории. Выиграть чемпионат Европы — это что-то безумное. Такого не было с 2012 года», — приводит слова Ямаля Marca.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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