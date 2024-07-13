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Гендиректор ЦСКА Бабаев: насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только Европу

Гендиректор ЦСКА Бабаев: насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только Европу
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе армейцев к экс-полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Антон Миранчук, безусловно, очень сильный футболист, но эта кандидатура не обсуждалась. Тем более что с Вадимом Шпинёвым много общались в рамках перехода Рифата Жемалетдинова. Во-первых, насколько я понял, Антон рассматривает только европейские варианты, а во-вторых, повторюсь, по этой кандидатуре мы переговоров не вели», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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