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Сборная Испании может стать лишь второй командой, выигравшей Евро со 100%-ным результатом

Сборная Испании может стать лишь второй командой, выигравшей Евро со 100%-ным результатом
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В случае, если сборная Испании обыграет Англию в финале Евро-2024, она станет второй национальной командой, выигравшей чемпионат Европы со 100%-ным результатом.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент единственной командой, которая побеждала на Евро со 100%-ным результатом (то есть, победами во всех матчах), является сборная Франции. «Трёхцветным» удалось установить это достижение на чемпионате Европы — 1984. В финале Евро-1984 сборная Франции как раз обыграла «Фурия Роха» со счётом 2:0.

Напомним, финал Евро-2024 состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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