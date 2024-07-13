Сборная Испании может стать лишь второй командой, выигравшей Евро со 100%-ным результатом

В случае, если сборная Испании обыграет Англию в финале Евро-2024, она станет второй национальной командой, выигравшей чемпионат Европы со 100%-ным результатом.

На текущий момент единственной командой, которая побеждала на Евро со 100%-ным результатом (то есть, победами во всех матчах), является сборная Франции. «Трёхцветным» удалось установить это достижение на чемпионате Европы — 1984. В финале Евро-1984 сборная Франции как раз обыграла «Фурия Роха» со счётом 2:0.

Напомним, финал Евро-2024 состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: