Несколько федераций из АСЕАН хотят провести товарищеские матчи с Россией в сентябре — AF

Несколько футбольных федераций из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) контактируют с Российским футбольным союзом (РФС) с целью проведения товарищеских матчей в сентябре. Об этом сообщает аккаунт ASEAN Football в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, странами, входящими в региональную организацию государств Юго-Восточной Азии, являются: Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Национальный олимпийский стадион «Динамо» в Беларуси. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу российской национальной команды.

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