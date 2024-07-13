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Крейчикова выиграла Уимблдон, стартовал новый сезон Первой лиги. Главное к вечеру

Стартовал сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги, чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024, борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 июля.

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