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Терёхин: Мурад Мусаев придумает что-то в противовес «Зениту»

Терёхин: Мурад Мусаев придумает что-то в противовес «Зениту»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ничего страшного, что основные футболисты «Краснодара» отсутствуют. Я думаю, тренеры команды знали, что игроки будут уезжать, поэтому Мусаев что-то придумает в противовес «Зениту». Кто бы ни играл, но у «Краснодара» всё равно хороший состав.

Хотелось бы, чтобы «Краснодар» выиграл свой первый трофей. Потому что они всегда рядом-рядом-рядом. Этот «Краснодар» могут сравнить с «Ротором» в 1990-е. В Волгограде была отличная команда, и Горюнов был президентом клуба. Ему хотелось также выиграть титул. «Краснодару» нужен трофей, потому что вечно чего-то не хватает, а без титула плохо. Конечно, такой факт замотивирует футболистов «Краснодара», ведь всё решается в одном матче, на который можно собраться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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