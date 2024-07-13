Терёхин: Мурад Мусаев придумает что-то в противовес «Зениту»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ничего страшного, что основные футболисты «Краснодара» отсутствуют. Я думаю, тренеры команды знали, что игроки будут уезжать, поэтому Мусаев что-то придумает в противовес «Зениту». Кто бы ни играл, но у «Краснодара» всё равно хороший состав.

Хотелось бы, чтобы «Краснодар» выиграл свой первый трофей. Потому что они всегда рядом-рядом-рядом. Этот «Краснодар» могут сравнить с «Ротором» в 1990-е. В Волгограде была отличная команда, и Горюнов был президентом клуба. Ему хотелось также выиграть титул. «Краснодару» нужен трофей, потому что вечно чего-то не хватает, а без титула плохо. Конечно, такой факт замотивирует футболистов «Краснодара», ведь всё решается в одном матче, на который можно собраться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.