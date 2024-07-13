Защитник «Спартака» Чернов: не забываем про Промеса, в моменте всё может поменяться

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, как команда отреагировала на уход из клуба нападающего Квинси Промеса, чей контракт с красно-белыми закончился 1 июля.

«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Ждём, не знаю, как всё решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте всё может поменяться», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.

Девушка Промеса выложила видео с Квинси в ночном клубе Дубая: