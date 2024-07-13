ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неманья Николич: Марко Николич выигрывал Кубок России, следующее — чемпионство РПЛ с ЦСКА

Неманья Николич: Марко Николич выигрывал Кубок России, следующее — чемпионство РПЛ с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Партизана» Неманья Николич поделился мнением о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Конечно, ЦСКА правильно сделал, что назначил Марко Николича главным тренером. Это тренер, который точно что-то ещё выиграет в России. Ведь он уже выигрывал Кубок России с «Локомотивом», теперь следующее — чемпионство!» — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 44-летний специалист выиграл Кубок России в сезоне-2020/2021. На тот момент Николич занимал должность главного тренера московского «Локомотива». В финале соревнования железнодорожники встретились с «Крыльями Советов» и победили со счётом 3:1.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android