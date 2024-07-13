ЦСКА и «Уфа» договорились о трансфере защитника Вадима Карпова

ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» договорились о трансфере центрального защитника Вадима Карпова. Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана. Отметим, что прошлый сезон Вадим провёл в «Уфе» на правах аренды и сыграл 25 матчей.

Сообщается, что трансфер Карпова также предусматривает 50% суммы в пользу ПФК ЦСКА от последующей продажи игрока.

Вадим Карпов – воспитанник академии московского ЦСКА. За главную команду армейцев сыграл 33 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу. На счету защитника шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

«Уфа» провёдет следующий сезон в Первой лиге.