«В тюрьме весело». Эвра высмеял свой судебный приговор, упомянув поражение Франции на Евро

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра иронично отреагировал на решение суда, приговорившего его к 12 месяцам тюремного заключения условно за оставление своей семьи и неуплату алиментов.

Эвра в своей социальной сети опубликовал видео, на котором он, одетый в тюремную одежду, в наручниках, поёт и танцует под весёлую музыку. Бывший защитник сопроводил публикацию следующим сообщением: «Позвольте мне избавиться от этой плохой информации. Посмотрите, как мне было весело в тюрьме. Сначала сборная Франции проигрывает на Евро, а затем набрасываются на мистера [Эвра]».

Эвра поёт и танцует в тюремной одежде и наручниках:

Напомним, вчера французское издание Le Parisien сообщило, что Эвра признан виновным по делу об оставлении семьи с мая 2021 года по сентябрь 2023 года в ущерб своей жене Сандре Эвра. Кроме того, экс-футболист обязан выплатить своей супруге € 4000 в качестве компенсации морального вреда и ещё € 2000 за возмещение процессуальных издержек.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: