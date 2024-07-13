ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В тюрьме весело». Эвра высмеял свой судебный приговор, упомянув поражение Франции на Евро

«В тюрьме весело». Эвра высмеял свой судебный приговор, упомянув поражение Франции на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра иронично отреагировал на решение суда, приговорившего его к 12 месяцам тюремного заключения условно за оставление своей семьи и неуплату алиментов.

Эвра в своей социальной сети опубликовал видео, на котором он, одетый в тюремную одежду, в наручниках, поёт и танцует под весёлую музыку. Бывший защитник сопроводил публикацию следующим сообщением: «Позвольте мне избавиться от этой плохой информации. Посмотрите, как мне было весело в тюрьме. Сначала сборная Франции проигрывает на Евро, а затем набрасываются на мистера [Эвра]».

Эвра поёт и танцует в тюремной одежде и наручниках:

Напомним, вчера французское издание Le Parisien сообщило, что Эвра признан виновным по делу об оставлении семьи с мая 2021 года по сентябрь 2023 года в ущерб своей жене Сандре Эвра. Кроме того, экс-футболист обязан выплатить своей супруге € 4000 в качестве компенсации морального вреда и ещё € 2000 за возмещение процессуальных издержек.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android