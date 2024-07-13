Максим Ромащенко: в следующем сезоне РПЛ все клубы составят конкуренцию «Зениту»

Главный тренер липецкого «Металлурга» и экс-игрок московского «Динамо» Максим Ромащенко высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

«Безусловно, «Зенит» уже долгое время является лидером российского чемпионата. Но я думаю, что в предстоящем сезоне РПЛ остальные команды, а в частности «Динамо», составят конкуренцию», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.