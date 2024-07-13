Тренер «Галатасарая» одобрил подписание Вендела — Transfer Web

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал согласие на трансфер полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщает Transfer Web в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент руководство турецкого гранда сравнивает заработные платы и выбирает между Венделом и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом Мактоминеем. Подчёркивается, что в шорт-листе «Галатасарая» есть ещё один-два футболиста.

Ранее появлялась информация, что Вендел продлил контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Вендел играет в футбол на бразильской улице: