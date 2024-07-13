Гари Невилл назвал Кейна величайшим футболистом в истории сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о капитане сборной Англии Гарри Кейне.

«Я разговаривал с Уэйном Руни четыре или пять недель назад – до начала турнира. Он сказал, что Кейн – величайший игрок в истории английской сборной. Это огромная похвала от человека, который сам играл за национальную команду.

Я бы не стал с ним спорить. Кейн просто невероятен. Я всегда его хвалил, когда он играл в «Тоттенхэме», поскольку прекрасно знаешь, что он поможет команде. У него сильный характер.

Думаю, что он играет на Евро явно ниже своих лучших показателей, но, похоже, он испытывает проблемы [с травмами], и я не удивлюсь, если через неделю или две выяснится, что у него были трудности, с которыми он пытался справиться», – приводит слова эксперта Sky Sports.