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Финал Копы-2024 может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры — Диего Монройг

Финал Копы-2024 может быть прерван на 25 минут из-за выступления Шакиры — Диего Монройг
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Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии может быть прерван на 25 минут ради выступления популярной колумбийской певицы Шакиры. Об этом сообщает журналист Диего Монройг.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Шакира выступит в перерыве матча, который будет длиться не 15, а 25 минут.

Напомним, ранее пресс-служба футбольной конфедерации, занимающейся управлением футбола в Южной Америке (КОНМЕБОЛ), анонсировала выступление колумбийской певицы на финальном матче Копы-2024, однако не сообщала о его продолжительности.

Матч Аргентина — Колумбия состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

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