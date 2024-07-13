Агент Карраскаля: Хорхе хорошо в «Динамо», но Европа — это всегда интересно

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался о будущем своего клиента.

«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придёт какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», – приводит слова Боселли «РБ Спорт».

27 августа 2023 года «Динамо» объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год.

В сезоне 2023/2024 Хорхе Карраскаль провёл за «Динамо» 29 матчей, забил один мяч и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.

Напомним, сейчас Карраскаль находится в расположение сборной Колумбии, которая вышла в финал Кубка Америки – 2024, где она сыграет с Аргентиной.