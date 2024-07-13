Кечинов: «Зенит» — явный фаворит в Суперкубке, клуб очень хорошо укомплектован

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я считаю, что на данный момент «Зенит» — явный фаворит в Суперкубке России с «Краснодаром», так как у клуба есть футболисты на два состава. Легионеры ещё не ушли, Клаудиньо и Вендел в строю, хотя были разговоры об их уходе. А также «Зенит» взял молодых и перспективных российских футболистов, поэтому клуб укомплектован очень хорошо.

У «Краснодара» всё наоборот, нет основного нападающего Кордобы, который являлся самым опасным и забивным форвардом прошлого сезона. Поэтому «Краснодару» будет очень тяжело. Но это футбол, поэтому, конечно, игроки «Краснодара» могут завестись и выиграть этот матч. Самое главное — настрой, мотивация и концентрация. Если это всё будет, а также будет сопутствовать везение, то шансы у «быков» есть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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