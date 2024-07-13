Акинфеев: будет тяжело, когда клубы и сборную вернут на международную арену

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что российским футбольным сборным и клубам будет тяжело вернуться на международные соревнования после продолжительного отстранения.

«Уровень чемпионата, может быть, как все рассказывают, упал. Но мне, например, даже как действующему футболисту, пропускающему голы, гораздо интереснее смотреть. Если раньше сильные команды [играли] 1:0, 1:1, 2:1. Сейчас 3:3, 4:4 — гораздо интереснее происходит. Наверное, [это происходит] не из-за уровня, а от безбашенности игроков. Все бегают, хотят забить, доказать что-то.

Но при этом будет тяжело, когда вернут клубы и сборную. Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всё прошли в своё время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.