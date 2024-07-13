Месси высказался о сборной Колумбии в преддверии финала Кубка Америки — 2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о колумбийской национальной команде в преддверии их очного матча в финале Кубка Америки — 2024, который состоится 15 июля.

«Нам удалось посмотреть матч Уругвай — Колумбия (матч полуфинала Копы-2024, в котором Колумбия победила со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Мы понимали, что любой соперник в финале станет тяжёлым испытанием. В силу ряда причин сборная Колумбии уже давно не проигрывает. Также у неё хорошие футболисты: очень сильные, быстрые, создающие высокую динамику. Финал — это всегда отдельный матч. Однако у нас [сборной Аргентины] тоже всё хорошо, так было на протяжении всего турнира», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox News.

Противостояние пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

Лионель Месси сыграл в теннис: